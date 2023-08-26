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    «Бохум» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 августа 2023 года

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    «Боруссия» Дортмунд
    «Бохум» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 2-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 16:30 мск. «Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Августа 2023 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Бохум»

    Эта команда явно будет сражаться лишь за выживание. «Бохум» по игре выглядит чрезвычайно бледно, да и состав по именам не столь яркий.

    Из Кубка Германии команда вылетела. В серии послематчевых пенальти «Бохум» потерпел поражение от «Арминии».

    Коэффициенты матча Бохум — Боруссия Д

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  • 6.705.301.40Бонус$9500
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    Вот и стартовый тур чемпионата команде не удался. «Бохум» пропустил пять безответных мячей от «Штутгарта».

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    Особенно вызывает вопросы надежность обороны. К слову, цементирует ее 31-летний экс-динамовец Иван Ордец.

    «Бохум» наверняка постарается добыть первые очки в чемпионате. Вот только соперник смотрится на две головы сильнее.

    «Боруссия» Д

    Эта команда явно намерена побороться за Серебряную салатницу. Неудачный опыт прошлого сезона уже забыт.

    Дортмундцы уверенно стартовали и в Кубке страны. Команда уверенно обыграла скромный «Шотт Майнц», обыграв соперника со счетом 6:1.

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    • А вот свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела не так ярко. «Боруссия» Д минимально переиграла «Кельн».

    Более того, единственный мяч дортмундцы забили в эндшпиле встрече. Отличиться удалось голландцу Доньеллу Малену.

    И уж точно «Боруссия» Д постарается добыть три очка. Тем паче, оппонента такого уровня кандидат в чемпионы должен обыгрывать без сверхусилий.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.46.

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    На викторию «Бохума» дают — 6.83, ничья оценена — в 5.43.

    Дортмундцы явно сильнее соперника, что наверняка постарается доказать на деле.

    Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.

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    «Бохум» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория дортмундцев?
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