«Бохум»
Эта команда явно будет сражаться лишь за выживание. «Бохум» по игре выглядит чрезвычайно бледно, да и состав по именам не столь яркий.
Из Кубка Германии команда вылетела. В серии послематчевых пенальти «Бохум» потерпел поражение от «Арминии».
Коэффициенты матча Бохум — Боруссия Д
Вот и стартовый тур чемпионата команде не удался. «Бохум» пропустил пять безответных мячей от «Штутгарта».
Особенно вызывает вопросы надежность обороны. К слову, цементирует ее 31-летний экс-динамовец Иван Ордец.
«Бохум» наверняка постарается добыть первые очки в чемпионате. Вот только соперник смотрится на две головы сильнее.
«Боруссия» Д
Эта команда явно намерена побороться за Серебряную салатницу. Неудачный опыт прошлого сезона уже забыт.
Дортмундцы уверенно стартовали и в Кубке страны. Команда уверенно обыграла скромный «Шотт Майнц», обыграв соперника со счетом 6:1.
А вот свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела не так ярко. «Боруссия» Д минимально переиграла «Кельн».
Более того, единственный мяч дортмундцы забили в эндшпиле встрече. Отличиться удалось голландцу Доньеллу Малену.
И уж точно «Боруссия» Д постарается добыть три очка. Тем паче, оппонента такого уровня кандидат в чемпионы должен обыгрывать без сверхусилий.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 1.46.
На викторию «Бохума» дают — 6.83, ничья оценена — в 5.43.
Наш прогноз — Фора «Боруссии» Д -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.42.