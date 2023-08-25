«Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору

Нападающий «Локомотива»может вернуться во Францию перед закрытием трансферного окна.

По информации «Матч ТВ», «Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по переходу Изидора.

Источник утверждает, что стороны близки к заключению сделки.

«Марсель» долгое время не делал каких‑либо предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом игрока. На днях «железнодорожники» получили первую бумагу из Франции, но предложение российскую сторону не устроило. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить финансовые условия трансфера, и тогда клубы станут значительно ближе к компромиссу. Переход нападающего может состояться со дня на день.

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако».