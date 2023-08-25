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  • 11:05
    • «Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору
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    «Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по Изидору

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    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может вернуться во Францию перед закрытием трансферного окна.

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    По информации «Матч ТВ», «Локомотив» получил официальное предложение «Марселя» по переходу Изидора.

    Источник утверждает, что стороны близки к заключению сделки.

    «Марсель» долгое время не делал каких‑либо предложений «Локомотиву», ограничиваясь общением с агентом игрока. На днях «железнодорожники» получили первую бумагу из Франции, но предложение российскую сторону не устроило. В ближайшее время «Марсель» должен улучшить финансовые условия трансфера, и тогда клубы станут значительно ближе к компромиссу. Переход нападающего может состояться со дня на день.

  • В «Локомотиве» рассказали о готовности вести переговоры по Изидору
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    • Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

    Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако».

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