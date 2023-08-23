В «Локомотиве» рассказали о готовности вести переговоры по Изидору

Председатель совета директоров «Локомотива»заявил, что у клуба на данный момент нет предложений по нападающему

«Предложений по Изидору пока нет. Вильсон в составе коллектива — он тренируется и готовится к матчу.

Если поступит предложение, мы прежде всего с Вильсоном и его агентом обсудим все и будем принимать совместное решение», — приводит слова Нагорных «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что в переходе француза заинтересован «Марсель».

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

Изидор перешел в «Локомотив» в начале 2022 года из «Монако».