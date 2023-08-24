«Позорище». Звездный игрок «Реала» высмеял переход 21-летнего таланта «Сельты» в «Аль-Ахли»

Полузащитник мадридского «Реала»эмоционально отреагировал на решение полузащитника «Сельты»продолжить карьеру в

Вейга был близок к переходу в «Наполи», но в итоге решил переехать в Саудовскую Аравию.

По всей видимости, Крооса возмутил подобное решение 21-летнего футболиста, которым ранее интересовался и «Реал».

«Позорище», — написал немец под постом журналиста Фабрицио Романо, который сообщил о предстоящем переходе Вейги в «Аль-Ахли».

Transfermarkt оценивает стоимость Вейга в 30 миллионов евро.

Игроками «Аль-Ахли» уже стали Роберто Фирмино, Рияд Марез, Франк Кессье, Аллан Сен-Максимен и Эдуар Менди.