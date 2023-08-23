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    Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться

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    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль до сих пор не прошел медосмотр для перехода в «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    «В общей группе мы не наблюдали возможного новичка "Динамо" Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан "бело‑голубых".

    По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», — рассказал корреспондент издания Вадим Матвеев.

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    • Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

    Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.

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