Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться

Полузащитник ЦСКАдо сих пор не прошел медосмотр для перехода в сообщает «Матч ТВ».

«В общей группе мы не наблюдали возможного новичка "Динамо" Хорхе Карраскаля, который должен перейти из ЦСКА в стан "бело‑голубых".

По имеющейся у нас информации, Хорхе даже еще не проходит медосмотр для столичного клуба. Ситуация находится в подвешенном состоянии», — рассказал корреспондент издания Вадим Матвеев.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Динамо» согласовали трансфер Карраскаля.

Transfermarkt оценивает стоимость Карраскаля в 7 миллионов евро. Контракт Хорхе с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года.