«Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграло(2:1) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

Первый гол забили хозяева уже на 10-й минуте встречи. Отличился защитник «Торпедо» Никита Калугин.

Спустя всего 9 минут игрового времени защитник «Нефтехимика» Павел Котов восстановил равенство в счете.

На 86-й минуте встречи арбитр поставил пенальти в ворота нижнекамской команды. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар форвард «Торпедо» Йорди Рейна.

Футбол. Россия. ФНЛ Торпедо — Нефтехимик 2:1 Голы: 1:0 Никита Калугин (10'), 1:1 Павел Котов (19'), 2:1 Йорди Рейна (пенальти) (86') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Георгий Гонгадзе, Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Александр Орехов, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Евгений Шляков, Роман Юзепчук Нефтехимик: Артём Голубев, Султан Джамилов, Алексей Герасимов, Александр Кахидзе, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Sitdikov M., Богдан Зорин Предупреждения: Артём Котик (36'), Йорди Рейна (37'), Алексей Герасимов (37'), Давид Кокоев (85'), Сергей Бородин (89'), Sitdikov M. (90+3')

После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 16-й позиции (4 балла).