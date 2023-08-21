ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 18:25
    • Федун: Еще ничего не потеряно — можно биться. «Зенит» уже не будет лидировать так, как в прошлом сезоне
  • 17:44
    • ЦСКА объявил об уходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
  • 17:19
    • Официально: Гринвуд покинет «Манчестер Юнайтед»
  • 16:18
    • Официально: Защитник «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак»
  • 14:23
    • Бонгонда: Надеюсь, что буду играть в «Спартаке» как можно дольше
    Все новости спорта

    «Торпедо» вырвало победу у «Нефтехимика» в матче Первой лиги

    «Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Торпедо Нефтехимик
    «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» (2:1) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Первый гол забили хозяева уже на 10-й минуте встречи. Отличился защитник «Торпедо» Никита Калугин.

    Спустя всего 9 минут игрового времени защитник «Нефтехимика» Павел Котов восстановил равенство в счете.

    На 86-й минуте встречи арбитр поставил пенальти в ворота нижнекамской команды. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар форвард «Торпедо» Йорди Рейна.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Нефтехимик 2:1
    Голы: 1:0 Никита Калугин (10'), 1:1 Павел Котов (19'), 2:1 Йорди Рейна (пенальти) (86') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Марио Чурич, Георгий Гонгадзе, Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Александр Орехов, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Евгений Шляков, Роман Юзепчук Нефтехимик: Артём Голубев, Султан Джамилов, Алексей Герасимов, Александр Кахидзе, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Кирилл Морозов, Максим Петров, Sitdikov M., Богдан Зорин Предупреждения: Артём Котик (36'), Йорди Рейна (37'), Алексей Герасимов (37'), Давид Кокоев (85'), Сергей Бородин (89'), Sitdikov M. (90+3')

    После этого матча «Торпедо» занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 10-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 16-й позиции (4 балла).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» потеряет очки в матче с «Кристал Пэлас»?
  • «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Сможет ли «Милан» начать сезон с победы?
  • «Болонья» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Севилья» одержать первую победу в сезоне?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.41
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Рейнджерс — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Парри — Петерсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Машарова — Удварди
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Коринтианс — Эстудиантес
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры