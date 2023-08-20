«Вест Хэм» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Уорд-Праус от углового флага навесил к дальней штанге, где Найеф Агер головой отправил мяч в сетку рядом со стойкой ворот.
На 28-й минуте «синие» отыгрались. Чилуэлл слева прострелил к воротам «молотобойцев». Мяч от соперника отскочил к Карни Чуквуэмеке, который из пределов штрафной площади сильно и точно пробил в дальний угол.
На 43-й минуте в ворота «Вест Хэма» был назначен пенальти — Соучек на линии штрафной площади сбил Стерлинга. Энцо Фернандес с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, куда прыгнул Ареола и отбил мяч.
На 53-й минуте хозяева вновь повели. Антонио получил передачу со своей половины поля от Уорд-Прауса и справа продвинулся вперёд, Майкл вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров точно низом пробил в дальний угол.
На 69-й минуте «Вест Хэм» остался в меньшинстве. Агер безрассудно прыгнул в ноги Джексону и получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй.
А в компенсированное время пенальти был назначен уже в ворота «Челси» — Кайседо в штрафной площади сбил Эмерсона. Лукас Пакета установил окончательный счет.
«Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».
«Вест Хэм» набрал 4 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. В третьем туре лондонцы в гостях встретятся с «Брайтоном». Игра пройдет 26 августа.