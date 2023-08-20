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    «Челси» в большинстве уступил «Вест Хэму», Фернандес не забил пенальти

    «Вест Хэм» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Лондонский «Вест Хэм» одержал домашнюю победу над «Челси» (3:1) в матче 2-го тура чемпионата Англии по футболу.

    «Челси»
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    «Челси»

    Счет в матче уже на 7-й минуте открыли хозяева. Уорд-Праус от углового флага навесил к дальней штанге, где Найеф Агер головой отправил мяч в сетку рядом со стойкой ворот.

    На 28-й минуте «синие» отыгрались. Чилуэлл слева прострелил к воротам «молотобойцев». Мяч от соперника отскочил к Карни Чуквуэмеке, который из пределов штрафной площади сильно и точно пробил в дальний угол.

    На 43-й минуте в ворота «Вест Хэма» был назначен пенальти — Соучек на линии штрафной площади сбил Стерлинга. Энцо Фернандес с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, куда прыгнул Ареола и отбил мяч.

    На 53-й минуте хозяева вновь повели. Антонио получил передачу со своей половины поля от Уорд-Прауса и справа продвинулся вперёд, Майкл вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров точно низом пробил в дальний угол.

    На 69-й минуте «Вест Хэм» остался в меньшинстве. Агер безрассудно прыгнул в ноги Джексону и получил жёлтую карточку, которая стала для защитника второй.

    А в компенсированное время пенальти был назначен уже в ворота «Челси» — Кайседо в штрафной площади сбил Эмерсона. Лукас Пакета установил окончательный счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Челси 3:1
    Голы: 1:0 Наиф Агер (7'), 1:1 Карни Чуквуэмека (28'), 2:1 Майкл Антонио (53'), 3:1 Лукас Пакета (пенальти) (90 + 5') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума, Наиф Агер, Эмерсон, Томаш Соучек, Джеймс Уорд-Праус (Эдсон Альварес, 81'), Джаррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Анджело Огбонна, 69'), Майкл Антонио (Пабло Форнальс, 76') Челси: Николас Джексон, Карни Чуквуэмека (Михаил Мудрик, 46'), Рахим Стерлинг, Бен Чилвел (Мойсес Кайседо, 61'), Конор Галлахер (Чуквунонсо Мадуэке, 75'), Enzo Fernandez, Мало Гюсто (Mason Burstow, 83'), Леви Колвилл, Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Роберт Санчес Предупреждения: Наиф Агер (13'), Лукас Пакета (35'), Аксель Дисаси (36'), Карни Чуквуэмека (40'), Эмерсон (45'), Наиф Агер (67'), Николас Джексон (71')

    «Челси» с 1 очком идет на 15-м месте в АПЛ. В следующем туре команда Маурисио Почеттино 25 августа дома сыграет с «Лутоном».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вест Хэм» набрал 4 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. В третьем туре лондонцы в гостях встретятся с «Брайтоном». Игра пройдет 26 августа.

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