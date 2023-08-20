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    Норвич Сити — Миллуолл: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2023 в 14:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Норвич Сити — Миллуолл

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Норвич
    Норвич Сити и Миллуолл начнут матч в 14:00 в английском Чемпионшипе, 20.08.2023.

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    Последний матч между собой: Миллуолл — Норвич Сити 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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