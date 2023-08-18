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    Кварацхелия пропустит матч «Наполи» против «Фрозиноне»

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    Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия не сыграет в матче первого тура чемпионата Италии против «Фрозиноне».

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Хвича не будет играть против "Фрозиноне", это всего лишь мера предосторожности. Мы не видим смысла рисковать», — сообщил главный тренер «Наполи» Руди Гарсия.

    Грузинский футболист получил повреждение колена в товарищеской игре с испанской «Жироной». На этой неделе экс-игрок казанского «Рубина» тренировался с ограничениями.

    Матч «Фрозиноне» — «Наполи» пройдет 19 августа, начало — в 19:30 мск.

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