Кварацхелия пропустит матч «Наполи» против «Фрозиноне»

Атакующий полузащитник «Наполи»не сыграет в матче первого тура чемпионата Италии против

«Хвича не будет играть против "Фрозиноне", это всего лишь мера предосторожности. Мы не видим смысла рисковать», — сообщил главный тренер «Наполи» Руди Гарсия.

Грузинский футболист получил повреждение колена в товарищеской игре с испанской «Жироной». На этой неделе экс-игрок казанского «Рубина» тренировался с ограничениями.

Матч «Фрозиноне» — «Наполи» пройдет 19 августа, начало — в 19:30 мск.

Напомним, Кварацхелия был признан лучшим футболистом прошедшего сезона в итальянской Серии А.