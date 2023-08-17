Смолов о шоу Слуцкого и Дзюбы: Очень много мата — мне это не близко

Нападающий «Динамо»высказался о возможном участии в шоуи форварда «Локомотива»

«Специфический формат. Надо бы подумать. Мне кажется, что очень много мата — мне это не очень близко. Но это не значит, что у меня негативное отношение к Артему или Викторовичу.

Кстати, Леонид Викторович меня приглашал, но я не смог: меня физически не было в Москве — съемки проходили во время отпуска.

Не много ли кликбейта? Да нет, он как раз подразумевается в этом шоу — историям, которые были внутри, дать свет и рассказать о них людям.

Много классного и смешного там, на самом деле. Иногда попадаюсь на какие-то вырезки», — приводит слова Смолова Sport24.