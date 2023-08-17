Мостовой: Миллиарды играли против миллионов, а разницы между «Сити» и «Севильей» не было

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал победунадв матче за Суперкубок УЕФА.

«Сити» переиграл действующего победителя Лиги Европы в серии пенальти.

«Я же говорил, что будет непросто. В финале за 90 минут игры может произойти всё. "Севилья" имела свои козыри.

Ключевым моментом стало, когда Эн-Несири загубил стопроцентный момент при счете 1:0 в пользу "Севильи": он умудрился из всех возможных вариантов пробить во вратаря. После этого у меня проскочила мысль, что "Манчестер Сити" отыграется.

Если бы сделали счет 2:0, то у "Сити" вообще бы шансов не было. Я Холанна услышал только в конце матча.

Миллиарды играли против миллионов, а разницы никакой не было. По голевым моментам "Севилья" до 75-й минуты спокойно играла», — приводит слова Мостового «Чемпионат».