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    «Манчестер Сити» — «Севилья»«Манчестер Сити» — «Севилья» 1:1 (5:4 по пенальти). Онлайн
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    Мендилибар назвал свою ошибку в матче за Суперкубок УЕФА

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (1:1 — основное время, 4:5 в серии пенальти).

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    «Составить хороший план против такой хорошей команды, как "Сити", очень сложно. Мне бы хотелось, чтобы мы встречали их выше и оказывали на них больше давления.

    Мы не воспользовались своими шансами забить второй гол. Но я действительно считаю, что мы провели хорошую игру и, вероятно, создали больше моментов, чем они.

    Обычно "Сити" забивает минимум один мяч. Мы знали это и понимали, что нам надо забивать дважды, чтобы победить. Увы, нам это не удалось.

    Я допустил ошибку. Если бы Ламела остался на поле, он бы реализовал пенальти. Я думал, что игрок, который выйдет на поле, сможет проявить себя и будет в лучшем положении», — цитирует Мендилибара УЕФА.

    Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.

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