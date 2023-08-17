Мендилибар назвал свою ошибку в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Севильи»прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти (1:1 — основное время, 4:5 в серии пенальти).

«Составить хороший план против такой хорошей команды, как "Сити", очень сложно. Мне бы хотелось, чтобы мы встречали их выше и оказывали на них больше давления.

Мы не воспользовались своими шансами забить второй гол. Но я действительно считаю, что мы провели хорошую игру и, вероятно, создали больше моментов, чем они.

Обычно "Сити" забивает минимум один мяч. Мы знали это и понимали, что нам надо забивать дважды, чтобы победить. Увы, нам это не удалось.

Я допустил ошибку. Если бы Ламела остался на поле, он бы реализовал пенальти. Я думал, что игрок, который выйдет на поле, сможет проявить себя и будет в лучшем положении», — цитирует Мендилибара УЕФА.

Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА.