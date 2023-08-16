Агент Санчеса высказался о шансах игрока перейти в «Спартак»

Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма», ответил на вопрос о шансах футболиста продолжить карьеру в России.

Сообщалось, что Санчеса хочет приобрести «Спартак». Красно-белые были готовы заплатить за колумбийца больше 10 миллионов евро.

«Возможен ли еще переход Санчеса в "Спартак"? Нет», — приводит слова агента Sport24.

Ранее появилась информация, что АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией. Юридически лига не может запретить вести дела с российскими командами, но — в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта — предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

Transfermarkt оценивает стоимость Санчеса в 15 миллионов евро.