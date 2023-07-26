Источник: АПЛ не позволит Санчесу перейти в «Спартак»

Защитник «Тоттенхэма»откажется от предложения «Спартака», сообщает The Guardian.

По информации издания, АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией. Ожидается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

Юридически Премьер-лига не может запретить своим клубам вести дела с российскими командами, но — в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта — предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Давинсона Санчеса. Утверждалось, что москвичи заплатят за защитника 12 миллионов евро плюс бонусы.