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    Источник: АПЛ не позволит Санчесу перейти в «Спартак»

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    Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес откажется от предложения «Спартака», сообщает The Guardian.

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    По информации издания, АПЛ будет всячески препятствовать своим клубам вести дела с Россией. Ожидается, что защитник в скором времени откажется от предложения красно-белых и начнет рассматривать варианты с другими клубами.

    Юридически Премьер-лига не может запретить своим клубам вести дела с российскими командами, но — в соответствии с указаниями Департамента культуры, СМИ и спорта — предупредит их, чтобы они помнили о связанных с этим рисках.

    Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер Давинсона Санчеса. Утверждалось, что москвичи заплатят за защитника 12 миллионов евро плюс бонусы.

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