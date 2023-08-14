начнут матч в 21:00 в чемпионате Турции по футболу, 14.08.2023.

Последний матч между собой: Фатих Карагюмрюк — Бешикташ 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.54 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бешикташ»).

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