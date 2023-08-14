В поединке 1-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» примет «Бешикташ». Встреча назначена на 14 августа. Начало в 21:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фатих Карагюмрюк»

Минувший сезон команда закончила сухой разгромной победой над «Касымпашей». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Результат стал третьим в беспроигрышной серии хозяев — 2 победы и ничья. По итогам розыгрыша «Карагюмрюк» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

Дома в рамках Суперлиги «Фатих» выиграл два раза подряд, причем всухую, забив в каждом случае не менее двух голов.

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В межсезонье «Карагюмрюк» провел 3 контрольных матча. Он проиграл «Хатайспору» (1:2) и уступил «Анкарагюджю» (0:1), а в конце одолел «Истанбулспор» (1:0).

«Бешикташ»

Гости стали третьей командой минувшего розыгрыша и получили право на участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

В чемпионате «Бешикташ» не проигрывает с 4 февраля. Он выиграл 7 из 8 последних матчей турнира. Побеждать команда продолжила и в сезоне новом.

На старте «Бешикташ» успешно прошел «Тирану» во втором раунде отбора Лиги конференций. В первой игре гости выиграли 3:1, а во второй — победили 2:0.

10 августа «черно-белые» провели последний поединок, в котором они выиграли на выезде у «Нефтчи» 3:1. Тем самым бронзовый призер Суперлиги приблизися к финальному раунду квалификации еврокубка.

Прогноз и ставка

«Бешикташ» — явный фаворит поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66. Победу «Карагюмрюка» букмекеры выставили с котировкой 4.70. За 4.20 выставлена ничья.

«Бешикташ» должен без труда справиться с соперником. Клуб успешно стартовал в Лиге конференций, добыв три победы подряд. Также гости отлично выступили в минувшем сезоне Суперлиги, где они имеют приличную беспроигрышную серию.

«Фатиху» «Бешикташ» не проигрывает на протяжении четырех встреч, три из которых закончились его победой. В каждом из трех последних матчей «черно-белые» выиграли с форой -1.5. Ставка на этот исход принимается с коэффициентом 2.54.