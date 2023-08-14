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    «Бешикташ» уверенно стартует с победы

    «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ». Ставки (к. 2.54) и прогноз на Суперлигу 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»
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    В поединке 1-го тура чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» примет «Бешикташ». Встреча назначена на 14 августа. Начало в 21:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 14 Августа 2023 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 21:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Минувший сезон команда закончила сухой разгромной победой над «Касымпашей». Встреча завершилась со счетом 3:0.

    Результат стал третьим в беспроигрышной серии хозяев — 2 победы и ничья. По итогам розыгрыша «Карагюмрюк» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

    Дома в рамках Суперлиги «Фатих» выиграл два раза подряд, причем всухую, забив в каждом случае не менее двух голов.

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    В межсезонье «Карагюмрюк» провел 3 контрольных матча. Он проиграл «Хатайспору» (1:2) и уступил «Анкарагюджю» (0:1), а в конце одолел «Истанбулспор» (1:0).

    «Бешикташ»

    Гости стали третьей командой минувшего розыгрыша и получили право на участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

    В чемпионате «Бешикташ» не проигрывает с 4 февраля. Он выиграл 7 из 8 последних матчей турнира. Побеждать команда продолжила и в сезоне новом.

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  • 11/08/2023

    • На старте «Бешикташ» успешно прошел «Тирану» во втором раунде отбора Лиги конференций. В первой игре гости выиграли 3:1, а во второй — победили 2:0.

    10 августа «черно-белые» провели последний поединок, в котором они выиграли на выезде у «Нефтчи» 3:1. Тем самым бронзовый призер Суперлиги приблизися к финальному раунду квалификации еврокубка.

    Прогноз и ставка

    «Бешикташ» — явный фаворит поединка. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66. Победу «Карагюмрюка» букмекеры выставили с котировкой 4.70. За 4.20 выставлена ничья.

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    «Бешикташ» должен без труда справиться с соперником. Клуб успешно стартовал в Лиге конференций, добыв три победы подряд. Также гости отлично выступили в минувшем сезоне Суперлиги, где они имеют приличную беспроигрышную серию.

    «Фатиху» «Бешикташ» не проигрывает на протяжении четырех встреч, три из которых закончились его победой. В каждом из трех последних матчей «черно-белые» выиграли с форой -1.5. Ставка на этот исход принимается с коэффициентом 2.54.

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    «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» уверенно стартует с победы
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