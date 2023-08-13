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    Рахимов: «Рубин» очень легко пропускает голы

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Ростова» (0:3) в четвертом туре РПЛ.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Я думаю, что Ростов» просто перетерпел «Рубин. Потому что первые моменты были наши, их нужно было реализовать. К сожалению, мы этого не сделали, но мы очень легко пропускаем. Первый пропущенный гол в той ситуации, в которой он произошел… Не может игрок в принципе выйти из-под прессинга двух игроков на линии возле углового флажка. Он отдает передачу, мы получаем после этого гол — это слишком просто.

    И здесь нужно задаваться вопросом, к чему такие эпизоды происходят. По той игре, которая была, ничего не предвещало, и ты получаешь этот гол. А дальше второй и третий. Поэтому да, сложилось впечатление.

    Ноль голов у нас. Как оценивать игру в атаке, если голов нет. Да, было много подходов. Нужно дорожить этими моментами, но, к сожалению, не забиваем, а без забитых голов оценивать атаку сложно. Моменты есть, но это ни о чем не говорит.

    Ну да, моменты есть. Но их можно создать сколько угодно, но если ты ни одного не реализуешь, то побед не будет. Эта проблема присутствует. Сегодня и Апшацев вышел один на один в начале, во втором тайме были моменты у того же Лисаковича. Их нужно реализовывать. Когда он вначале второго тайма вышел один на один. Все эти моменты были при счете 0:0. Дальше ты получаешь простой мяч. Оценивать линию атаки, когда ноль в воротах соперника, нельзя.

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    • Может команда оказаться в депрессии? Не может и не должна, потому что каждый следующий матч — это возможность реабилитироваться. Мы просто должны делать выводы из этих моментов. Несколько раз наступаем на одни и те же грабли, и нас наказывают за простые ошибки. Значит, в конце концов это должно надоедать команде. Ту в принципе неплохую игру по построению, по качеству, по самоотдаче нужно доводить до того, чтобы зарабатывать очки.

    Нужно одержать одну-две победы, чтобы уверенность пришла. И ближе к завершению, хотя бы в конце окна сделать определенные приобретения и усилить команду», — приводит слова Рахимова пресс-служба казанского клуба.

    «Рубин» еще ни разу не побеждал в новом сезоне, безвыигрышная серия составляет уже шесть матчей.

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