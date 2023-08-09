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    В «Рубине» ответили на вопрос о возможной отставке Рахимова

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    Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов заявил, что клуб на данный момент не планирует увольнять Рашида Рахимова.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Рубин» не одержал ни одной победы в пяти первых матчах нового сезона.

    «Это футбол. Есть такое выражение, как потеря концентрации. Можно долго выполнять то, что требует тренер, а потом в один момент потерять концентрацию и получить гол. С другой стороны, мы сами не особо создавали у ворот соперника. Тренер проведет анализ, расскажет ребятам, почему так происходит.

    Все всё понимают, куда и зачем попали. По тренировкам видно, что ребята работают с самоотдачей, стремятся и хотят добиваться результата. Но лиха беда начало.

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    • Надо реально подходить к этим моментам. Все должны понимать, что многие игроки перешли совершенно на другой уровень и только осваиваются. Уверен, все будет хорошо», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

    В четвертом туре РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 12 августа, начало — в 20:00 мск.

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