В «Рубине» ответили на вопрос о возможной отставке Рахимова

Генеральный директор «Рубина»заявил, что клуб на данный момент не планирует увольнять

«Рубин» не одержал ни одной победы в пяти первых матчах нового сезона.

«Это футбол. Есть такое выражение, как потеря концентрации. Можно долго выполнять то, что требует тренер, а потом в один момент потерять концентрацию и получить гол. С другой стороны, мы сами не особо создавали у ворот соперника. Тренер проведет анализ, расскажет ребятам, почему так происходит.

Все всё понимают, куда и зачем попали. По тренировкам видно, что ребята работают с самоотдачей, стремятся и хотят добиваться результата. Но лиха беда начало.

Надо реально подходить к этим моментам. Все должны понимать, что многие игроки перешли совершенно на другой уровень и только осваиваются. Уверен, все будет хорошо», — приводит слова Айбатова «Матч ТВ».

В четвертом туре РПЛ «Рубин» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 12 августа, начало — в 20:00 мск.