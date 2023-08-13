Нобоа о поражении «Сочи»: Последние игры то мяч попадёт в девятку, то штрафной, и мы пропускаем

Полузащитниквысказался об очередном поражении команды в матче РПЛ с(1:3).

«Последние игры то мяч попадёт в девятку, то штрафной, и мы пропускаем. Это футбол.

Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR. Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем», — передает слова Нобоа Чемпионат.

«Сочи» проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. В следующем матче «Сочи» встретится 19 августа с «Ростовом».