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    Нобоа о поражении «Сочи»: Последние игры то мяч попадёт в девятку, то штрафной, и мы пропускаем

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    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об очередном поражении команды в матче РПЛ с ЦСКА (1:3).

    Кристиан Нобоа
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    Кристиан Нобоа

    «Последние игры то мяч попадёт в девятку, то штрафной, и мы пропускаем. Это футбол.

    Как можно играть в атаку, когда на первых минутах второго тайма сразу получаешь красную? Я спросил у судьи, может ли он посмотреть VAR. Рефери ответил, что нет. Хорошо, играем дальше. Нет проблем», — передает слова Нобоа Чемпионат.

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    • «Сочи» проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 3 очками в активе. В следующем матче «Сочи» встретится 19 августа с «Ростовом».

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