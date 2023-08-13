ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 09:45
    • Источник: Неймар отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 80 млн евро в год
  • 09:34
    • Клуб Головина подпишет полузащитника «Ювентуса»
  • 08:32
    • Защитник «Реала» получил серьезную травму в матче с «Атлетиком»
  • 07:38
    • Кокорин забил единственный гол «Фиорентины» в матче с ОФИ
  • 07:30
    • Неймар близок к переходу в «Аль-Хиляль»
    Все новости спорта

    Источник: Неймар отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 80 млн евро в год

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Аль-Хиляль Саудовская Про-Лига Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не намерен переходить в «Аль-Хиляль».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации бразильского издания UOL, Неймар отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 80 миллионов евро.

    Источник при этом утверждает, что «Аль-Хиляль» готов увеличить первоначальное предложение до 100 миллионов.

    Неймар по-прежнему настроен вернуться в «Барселону», несмотря на то, что каталонский клуб готов платить ему не больше 15 миллионов евро за сезон.

  • Меньше команд — острее борьба. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?
  • Превью предстоящего сезона чемпионата Франции по футболу 2023/24
  • 10/08/2023

    • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен как можно скорее избавиться от Неймар и еще четырех игроков.

    Кроме того, появилась информация, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один позорный матч?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • «Зенит» и «Факел» забьют друг другу?
  • «Зенит» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли ЦСКА уверенно обыграть «Сочи»?
  • ЦСКА — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Морейренсе — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры