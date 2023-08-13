Источник: Неймар отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 80 млн евро в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен»не намерен переходить в

По информации бразильского издания UOL, Неймар отклонил предложение «Аль-Хиляля» на 80 миллионов евро.

Источник при этом утверждает, что «Аль-Хиляль» готов увеличить первоначальное предложение до 100 миллионов.

Неймар по-прежнему настроен вернуться в «Барселону», несмотря на то, что каталонский клуб готов платить ему не больше 15 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен как можно скорее избавиться от Неймар и еще четырех игроков.

Кроме того, появилась информация, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону», ради чего согласен даже на понижение зарплаты.