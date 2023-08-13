Ловчев: В «Локомотиве» все как-то расстроилось без Дзюбы

Известный в прошлом футболистдал свой комментарий относительно матча между(1:1).

«Подавляющее преимущество Самары, "Локомотив" спас только Лантратов, он провел блестящий матч — если бы не он, счет мог быть крупным. Удивительно, но в "Локо" все как-то расстроилось без Дзюбы. С ним был один понятный вариант игры — грузи вперед на Артема, и лови подбор. А тут все сильные стороны лидеров куда-то пропали. Странно, не чувствовалось и эмоций, которые были совсем недавно — это не команда, которая могла бы вдолгую бороться за титул.

"Крылья" же просто разрывали соперника, отлично переходили в атаку, было завершение. Команда потеряла полгода назад двух лидеров, — Глушенкова и Пиняева, но нашлись другие. Видно, что ушло напряжение, которое было в конце прошлого сезона, когда все чуть не кончилось стыковыми матчами — чувствовалось раскрепощение.

Отлично, что забил Рассказов — прекрасное завершение. На мой взгляд, то, как все было им сделано, говорит о росте мастерства.

Но главный вопрос все равно в "Локо". Вы играете дома, вы забрали из команды соперника лучших, а в итоге вы едва спасаетесь. А играть начинаете — так, по-настоящему, с полным заводом — только в последние пять минут», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.