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    Ловчев: В «Локомотиве» все как-то расстроилось без Дзюбы

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    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал свой комментарий относительно матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

    Евгений Ловчев
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    Евгений Ловчев

    «Подавляющее преимущество Самары, "Локомотив" спас только Лантратов, он провел блестящий матч — если бы не он, счет мог быть крупным. Удивительно, но в "Локо" все как-то расстроилось без Дзюбы. С ним был один понятный вариант игры — грузи вперед на Артема, и лови подбор. А тут все сильные стороны лидеров куда-то пропали. Странно, не чувствовалось и эмоций, которые были совсем недавно — это не команда, которая могла бы вдолгую бороться за титул.

    "Крылья" же просто разрывали соперника, отлично переходили в атаку, было завершение. Команда потеряла полгода назад двух лидеров, — Глушенкова и Пиняева, но нашлись другие. Видно, что ушло напряжение, которое было в конце прошлого сезона, когда все чуть не кончилось стыковыми матчами — чувствовалось раскрепощение.

    Отлично, что забил Рассказов — прекрасное завершение. На мой взгляд, то, как все было им сделано, говорит о росте мастерства.

    Но главный вопрос все равно в "Локо". Вы играете дома, вы забрали из команды соперника лучших, а в итоге вы едва спасаетесь. А играть начинаете — так, по-настоящему, с полным заводом — только в последние пять минут», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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