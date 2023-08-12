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    «Борнмут» и «Вест Хэм» сыграли вничью

    «Борнмут» — «Вест Хэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В 1-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» и «Вест Хэм» не смогли выявить победителя.

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    На 51-й минуте встречи Джаррод Боуэн открыл счет, выведя гостей вперед.

    «Вишни» смогли сравнять на 82-й минуте благодаря точному удару Доминика Соланке.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Вест Хэм 1:1
    Гол: 0:1 Джаррод Боуэн (51') Борнмут: Нето, Максимилиан Ааронс (Джеймс Хилл, 75'), Илья Забарный, Маркос Сенеси (Крис Мепэм, 60'), Милош Керкез, Джо Ротуэлл, Филип Биллинг, Дэвид Брукс (Энтойн Семеньо, 75'), Райан Кристи (Киффер Мур, 67'), Джейдон Энтони (Джастин Клюйверт, 60'), Доминик Соланке Вест Хэм: Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 78'), Саид Бенрахма, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн, Лукас Пакета, Томаш Соучек, Эмерсон, Наиф Агер, Курт Зума, Владимир Цоуфаль, Альфонс Ареола Предупреждения: Джаррод Боуэн (39'), Майкл Антонио (49')

    Далее «Борнмут встретится с "Ливерпулем", а "Вест Хэм" сыграет с "Челси".

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