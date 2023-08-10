Агент Тикнизяна: Интерес «Вердера» есть

Агент, представляющий интересы защитника, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Интерес "Вердера" есть. Все остальное сказал спортивный директор "Локомотива". Мне добавить больше нечего. Желание Тикнизяна? Наир готовится к матчу предстоящего тура», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.