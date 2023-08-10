Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» до конца контракта. Килиан готов провести в запасе весь сезон

Килиан Мбаппе не перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» в этом году.

По информации Le Parisien, 24-летний француз решил остаться в парижском клубе до истечения срока контракта.

Источник утверждает, что накануне Килиан сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, что не покинет команду этим летом.

Мбаппе решил уйти следующим летом в качестве свободного агента.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер и отстранил от команды в связи с отказом продлевать контракт.

Отмечается, что Мбаппе не намерен менять свое решение даже в том случае, если его не вернут в состав.

Напомним, «ПСЖ» хочет продать Мбаппе не менее чем за 200 миллионов евро.