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    Мбаппе решил остаться в «ПСЖ» до конца контракта. Килиан готов провести в запасе весь сезон

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    Килиан Мбаппе не перейдет из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал» в этом году.

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    По информации Le Parisien, 24-летний француз решил остаться в парижском клубе до истечения срока контракта.

    Источник утверждает, что накануне Килиан сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, что не покинет команду этим летом.

    Мбаппе решил уйти следующим летом в качестве свободного агента.

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер и отстранил от команды в связи с отказом продлевать контракт.

    Отмечается, что Мбаппе не намерен менять свое решение даже в том случае, если его не вернут в состав.

    Напомним, «ПСЖ» хочет продать Мбаппе не менее чем за 200 миллионов евро.

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