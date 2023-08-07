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    Мбаппе не будет в заявке «ПСЖ» на матч первого тура чемпионата Франции

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Лорьян
    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не сыграет за парижскую команду в поединке первого тура национального чемпионата.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    По информации инсайдера Марио Кортегана, французский футболист не попадет в заявку парижского клуба, которому уже 12 августа предстоит в первом туре Лиги 1 сыграть против «Лорьяна».

    Ранее Marca сообщала, что 24-летний форвард будет отдельно тренироваться с игроками, выставленными на трансфер.

    Парижский клуб провел тур по Японии и Корее, где дважды проиграл, сыграл вничью и одержал одну победу. Мбаппе не принимал участия в этом туре. Луис Энрике выразил надежду на участие форварда и пытался убедить его продлить контракт.

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