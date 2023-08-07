Мбаппе не будет в заявке «ПСЖ» на матч первого тура чемпионата Франции

Нападающий «ПСЖ»не сыграет за парижскую команду в поединке первого тура национального чемпионата.

По информации инсайдера Марио Кортегана, французский футболист не попадет в заявку парижского клуба, которому уже 12 августа предстоит в первом туре Лиги 1 сыграть против «Лорьяна».

Ранее Marca сообщала, что 24-летний форвард будет отдельно тренироваться с игроками, выставленными на трансфер.

Парижский клуб провел тур по Японии и Корее, где дважды проиграл, сыграл вничью и одержал одну победу. Мбаппе не принимал участия в этом туре. Луис Энрике выразил надежду на участие форварда и пытался убедить его продлить контракт.