Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал защитника «Баварии»

Бенжамен Павар Фото: globallookpress.com
В переходе французского футболиста заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, сообщает известный немецкий журналист Флориан Плеттенберг.
Источник также отмечает, что Бенжамен хочет покинуть «Баварию» до конца августа.
«МЮ» ищет нового защитника в связи с предстоящей продажей Гарри Магуайра. Англичанин в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм».
Transfermarkt оценивает стоимость Павара в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо.