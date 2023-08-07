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    Кварацхелия высказался о новом главном тренере «Наполи»

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    Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о новом главном тренере команды Руди Гарсии.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Надеюсь, приход Руди Гарсии поможет улучшить мои качества. Сейчас мы изучаем его манеру игры в футбол и каждый день учимся чему-то новому.

    Я люблю Руби и как человека, и как тренера. У меня есть уверенность, что он поможет "Наполи" снова победить. Мы стараемся, чтобы выиграть каждый матч.

    Мы уважаем всех соперников, есть много сильных команд, которые хорошо играют в футбол. Но я думаю, что даже соперники не очень рады бросать нам вызов», — приводит слова Кварацхелии Footmercato.

    В минувшем сезоне Хвича Кварацхелия провёл в составе «Наполи» 43 матча во всех турнирах и отметился 14 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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