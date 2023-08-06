Пирес: Лучшее решение для Мбаппе — перейти в «Реал»

Бывший игрок сборной Франции и «Арсенала»считает, чтостоит переехать в «Реал».

«Лучшее решение для него — перейти в "Реал", потому что ситуация с "ПСЖ" очень сложная, существует много разногласий между семьей Килиана и клубом.

Мбаппе — один из лучших игроков в мире. Надеюсь, он найдет хорошее решение для себя и, конечно, для "ПСЖ", потому что они не хотят терять много денег».

Ситуация очень сложная, и когда мы говорим об игроке, это самое главное — найти хорошее решение«. Если он сейчас может перейти в "Реал", то пусть переходит», — сказал Пирес.