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    ЦСКА предложили подписать экс-игрока сборной Англии

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    Представители бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда сделали ЦСКА предложение о подписании игрока. Об этом сообщил директор «армейцев» по коммуникациям Кирилл Брейдо.

    Джесси Лингард
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    Джесси Лингард

    «Определенная возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда. Когда игрок, во-первых, на рынке, во-вторых, трансферное окно открыто, и, в-третьих, клуб ищет усиления. Футболист Лингард на рынке, это значит, что агент, посредники могут предлагать услуги футболиста в разные страны, в разные клубы.

    И он был предложен. Такая кандидатура обсуждается. Но формулировка "кандидатура обсуждается" применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, которые постоянно смотрят, с другой стороны есть посредники.

    Игроков и возможностей очень много, это нормальная ситуация. Нет такого, что у ЦСКА есть конкретно один Давила или один Лингард, и клуб занимается только ими. Это постоянный процесс», — сказал Брейдо «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что Лингард находится в статусе свободного агента. Последним клубом 30-летнего игрока был «Ноттингем Форест».

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