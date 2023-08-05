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    Торпедо — Сокол: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.08.2023 в 18:00 начнется матч в очередном туре ФНЛ Торпедо — Сокол

    Футбол ФНЛ — Первая лига Торпедо Сокол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Торпедо и Сокол начнут матч в 18:00 в очередном туре ФНЛ, 05.08.2023.

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    Последний матч между собой: Торпедо — Сокол 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Сокол» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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