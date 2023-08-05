«Торпедо» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцы явно настроены на быстрый камбэк в РПЛ. Ресурсы для этого у москвичей присутствуют, да и состав подходящий.

Вот и старт в первом дивизионе выдался вполне приличным. В трех первых турах набрано 7 очков, и сейчас «Торпедо» находится на 2 месте в таблице.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы не сумели переиграть новороссийский «Черноморец» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Зато в деле капитан команды Игорь Лебеденко. 40-летний форвард уже открыл счет своим забитым мячам в нынешнем сезоне.

Нет сомнений, что торпедовцы будут максимально активными в атаке. Плюс наверняка поможет опытный нападающий Дмитрий Полоз.

«Сокол»

Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «Сокол» набрал 6 очков из 9 возможных, что прилично для дебютанта.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона действует не лучшим образом, пропустив 6 раз в трех матчах.

В предыдущем туре «Сокол» добыл три зачетных балла. Дома саратовцы минимально обыграли «СКА-Хабаровск».

Безусловно, в этом поединке саратовцы постараются дать бой недавнему полпреду РПЛ. Да и вообще, команда у Дениса Бояринцева боевая!

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Саратовцы будут рассчитывать на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.73.

На викторию «Сокола» дают — 4.77, ничья оценена — в 3.54.

Торпедовцы намерены как можно скорее взломать оборонительные порядки соперника .

Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.