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    «Торпедо» быстро возьмет свое

    «Торпедо» — «Сокол». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сокол»
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    Егор Бабурин
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Августа 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 18:00 Сокол Сокол
  • Саратов
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    «Торпедо»

    Торпедовцы явно настроены на быстрый камбэк в РПЛ. Ресурсы для этого у москвичей присутствуют, да и состав подходящий.

    Вот и старт в первом дивизионе выдался вполне приличным. В трех первых турах набрано 7 очков, и сейчас «Торпедо» находится на 2 месте в таблице.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Торпедовцы не сумели переиграть новороссийский «Черноморец» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато в деле капитан команды Игорь Лебеденко. 40-летний форвард уже открыл счет своим забитым мячам в нынешнем сезоне.

    Нет сомнений, что торпедовцы будут максимально активными в атаке. Плюс наверняка поможет опытный нападающий Дмитрий Полоз.

    «Сокол»

    Эта команда также вполне себе неплохо стартовала в первенстве. «Сокол» набрал 6 очков из 9 возможных, что прилично для дебютанта.

    Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона действует не лучшим образом, пропустив 6 раз в трех матчах.

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    • В предыдущем туре «Сокол» добыл три зачетных балла. Дома саратовцы минимально обыграли «СКА-Хабаровск».

    Безусловно, в этом поединке саратовцы постараются дать бой недавнему полпреду РПЛ. Да и вообще, команда у Дениса Бояринцева боевая!

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. Саратовцы будут рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.73.

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    На викторию «Сокола» дают — 4.77, ничья оценена — в 3.54.

    Торпедовцы намерены как можно скорее взломать оборонительные порядки соперника.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.21.

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    «Торпедо» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Торпедо» быстро возьмет свое
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