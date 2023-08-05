Федун: После матча с «Зенитом» будет понятно, насколько высоки амбиции «Спартака»

Экс-владелецвысказался о перспективах команды выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда — очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел.

После ухода Малкома из "Зенита" "Спартак", пожалуй, лучший в атаке в РПЛ.

Когда играет Джикия — это доброкачественная защита. При этом надо понимать, что "Рубин" не тот, что играл пару лет назад в высшей лиге. Это команда, которая вышла из ФНЛ.

Очень комфортный соперник для "Спартака", потому что имеет очень медленную, тяжелую линию защиты, от которой очень удобно убегать. Что команда и использовала.

Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив», — добавил Федун СЭ.

Напомним, что «Спартак» выиграл все 3 матча на старте в нынешнем сезоне РПЛ, занимая 1-е место с 9-ю очками в активе.

5 августа «Спартак» разгромил «Рубин» в Казани со счетом 4:1.