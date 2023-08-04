Мэддисон: Хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэма»рассказал, что думает о возможном уходев «Баварию».

«Гарри — образцовый профессионал. Я ничего не знаю о его возможном переходе, давайте будем уважать его. Кейн — мой давний друг, мы знакомы по сборной Англии.

Я считаю его лучшим форвардом в мире, и мне бы хотелось, чтобы он остался в "Тоттенхэме", но будет то, что будет», — цитирует Мэддисона Fotmob.

Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.