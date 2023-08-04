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    Мэддисон: Хочу, чтобы Кейн остался в «Тоттенхэме»

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, что думает о возможном уходе Гарри Кейна в «Баварию».

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Гарри — образцовый профессионал. Я ничего не знаю о его возможном переходе, давайте будем уважать его. Кейн — мой давний друг, мы знакомы по сборной Англии.

    Я считаю его лучшим форвардом в мире, и мне бы хотелось, чтобы он остался в "Тоттенхэме", но будет то, что будет», — цитирует Мэддисона Fotmob.

    Сообщается, что лондонский клуб намерен выручить за своего игрока не менее 120 миллионов.

    Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». В сезоне-2022/23 форвард забил 32 гола и сделал 5 результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах.

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