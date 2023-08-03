начнут матч в 19:00 в квалификации Лиги конференций, 03.08.2023.

Последний матч между собой: РФШ — Сабах 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сабах» — «РФШ». Коэффициент ставки — 3.92.

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