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    «Адана Демирспор» вырвала победу у «ЧФР Клуж» и вышла в следующий раунд квалификации ЛК

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    Обзор ответных матчей 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

    «Адана Демирспор»
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    «Адана Демирспор»

    В одном из матчей «Адана Демирспор» вырвала победу у «ЧФР Клуж» (2:1) уже в добавленное время. В составе турецкой команды 2 гола забили Бабаджид Давид на 43-й минуте и Шериф Ндиайе на 90+4-й минуте. У «Клужа» единственный гол забил Василе Могос на 68-й минуте с пенальти.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Адана» встретится с «Осиеком».

    В параллельном матче «Прогресс Нидеркорн» принимал на своем поле «Мидтьюланн» и победил (2:1), но пройти дальше не получилось.

    В основное время хозяева победили со счетом 2:0 и перевели игру в дополнительное время. Дублем отметился игрок «Прогресса» Майрон де Альмейда, забив голы на 15-й и 52-й минутах.

    Уже на 112-й минуте игрок «Мьдтьюланна» Эдвард Чилуфя забил гол и вывел свою команду в следующий раунд квалификации ЛК, где датчане встретятся с «Омонией».

    Еще в одном матче «Виктория Пльзень» вырвала победу у «Дриты» (2:1) и прошла в следующий раунд квалификации ЛК. Сначала гости забили гол на 76-й минуте, отличился Рафу Дуросинми, но затем хозяева сравняли счет на 90+2-й минуте благодаря голу Блерима Красники.

    Казалось, что команды перейдут в дополнительное время, но судья назначил пенальти в ворота «Дриты» и игрок «Виктории» Эрик Йирка уверенно реализовал с точки на 90+23-й минуте встречи.

    В следующем раунде квалификации Лиги конференций «Виктория Пльзень» встретится с «Гзирой».

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