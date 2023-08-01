Тухель: Уход Мане из «Баварии» — лучшее решение для всех

Главный тренер «Баварии»объяснил, почему мюнхенский клуб решил расстаться с нападающим

Ранее стало известно, что Мане продолжит карьеру в «Аль-Насре».

«Иногда все складывается не так, как нам бы хотелось. Было слегка жаль, мы обнялись во время нашего последнего разговора. Мы хотим оставаться на связи.

Мы не смогли реализовать весь его потенциал. Это было лучшее решение, к которому мы могли прийти», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

В прошедшем сезоне Мане провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач.

Напомним, сообщалось, что в «Аль-Насре» Мане будет зарабатывать около 40 миллионов евро в год.