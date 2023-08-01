Фабиньо об уходе из «Ливерпуля»: За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина

Полузащитник, который перешел из, высказался о 5-и годах игры в футболке «мерсисайцев».

«Сегодня я покидаю мой дом. Я носил форму "Ливерпуля" пять лет и всегда считал это величайшей честью и счастьем. Меня все приняли в клубе с самого первого дня. В этом клубе я увидел такие отношения между людьми, которые заставили меня почувствовать себя частью семьи.

За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, воплотил мечты в жизнь. В этой форме я выиграл все титулы, о которых футболист может только мечтать. АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги.

Благодаря "Ливерпулю" я достиг своего высочайшего уровня и сыграл на чемпионате мира. Благодаря "Ливерпулю" я осуществил свою мечту, когда вышел на стадион с сыном в руках. Благодаря "Ливерпулю" я играл на лучшем стадионе в мире, с лучшей атмосферой — на "Энфилде".

Благодаря "Ливерпулю" я пережил самый важный матч в своей жизни — камбэк против "Барселоны", который стал возможен только благодаря "Энфилду". Тот момент навсегда останется в моей памяти.

Меня всегда впечатляли отношения между клубом и болельщиками. Могу сказать — "Ты никогда не будешь один", особенно после того матча, вместе с нашими болельщиками, — это был самый определяющий момент в моей карьере в "Ливерпуле".

Говорю от всего сердца — я люблю этот клуб. Спасибо, "красные", за все, что мы пережили вместе. Ты никогда не будешь один», — написал Фабиньо на своей странице в соц сетях.

В это межсезонье Фабиньо перешел в «Аль-Иттихад» за 40 млн. евро. В прошлом сезоне полузащитник провел 36 матчей за «Ливерпуль» и сделал 2 голевые передачи.