Роналду забил первый гол в сезоне и побил рекорд Мюллера

«Аль-Наср» накануне разгромил со счетом 4:1 тунисский клуб «Монастир» в рамках группового этапа Клубного кубка арабских чемпионов.

В составе команды из Саудовской Аравии один из голов на свой счет записал Криштиану Роналду, который отличился впервые в сезоне. 38-летний португалец головой поразил ворота соперника.

Как сообщает 433, Роналду 145-й раз в своей карьере забил головой. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории футбола.

Португалец обошел немецкого форварда Герда Мюллера, забившего за карьеру 144 гола головой. На третьей строчке испанец Сантильяна (125 мячей головой), а на четвертой — бразилец Пеле (124).