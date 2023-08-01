Роналду забил первый гол в сезоне и побил рекорд Мюллера

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
В составе команды из Саудовской Аравии один из голов на свой счет записал Криштиану Роналду, который отличился впервые в сезоне. 38-летний португалец головой поразил ворота соперника.
Как сообщает 433, Роналду 145-й раз в своей карьере забил головой. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории футбола.
Португалец обошел немецкого форварда Герда Мюллера, забившего за карьеру 144 гола головой. На третьей строчке испанец Сантильяна (125 мячей головой), а на четвертой — бразилец Пеле (124).