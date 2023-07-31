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    «Спартак» взял верх над «Балтикой»

    «Спартак» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче второго тура чемпионата России «Спартак» дома обыграл «Балтику» со счетом 2:1.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    На голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса гости ответили точным ударом Анхело Энрикеса.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Балтика 2:1
    Голы: 1:0 Тео Бонгонда (43'), 2:0 Квинси Промес (84'), 2:1 Анхело Энрикес (90') Спартак: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Александр Пуцко, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Артур Галоян, Ян Казаев, Сергей Пряхин, Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Наиль Умяров (61'), Никола Радмановац (78'), Кристофер Мартинс Перейра (90+3')

    «Спартак» набрал шесть очков в двух турах сезона-2023/2024 и занимают второе место. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча.

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