«Спартак» — «Балтика»: счет матча 2:1, обзор голов

Квинси Промес Фото: globallookpress.com
На голы Тео Бонгонда и Квинси Промеса гости ответили точным ударом Анхело Энрикеса.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак — Балтика 2:1
Голы: 1:0 Тео Бонгонда (43'), 2:0 Квинси Промес (84'), 2:1 Анхело Энрикес (90') Спартак: Александр Максименко, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте, Даниил Хлусевич, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Александр Соболев, Квинси Промес Балтика: Евгений Латышонок, Кирилл Маляров, Александр Жиров, Александр Пуцко, Никола Радмановац, Роберто Фернандес, Артур Галоян, Ян Казаев, Сергей Пряхин, Гедеон Гузина, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Наиль Умяров (61'), Никола Радмановац (78'), Кристофер Мартинс Перейра (90+3')
«Спартак» набрал шесть очков в двух турах сезона-2023/2024 и занимают второе место. «Балтика» находится на 15-м месте, проиграв два первых матча.