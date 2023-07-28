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    Акрон — Арсенал Тула: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.07.2023 в 20:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Акрон — Арсенал Тула

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    Акрон и Арсенал Тула начнут матч в 20:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 28.07.2023.

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    Последний матч между собой: Акрон — Арсенал Тула 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

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