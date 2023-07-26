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    Агенты Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем»

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    Представители нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем» по поводу возможного перехода 24-летнего француза в клуб из Саудовской Аравии.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Как передает AS, стороны обсуждают длительность контракта. Футболист хочет однолетнее соглашение, чтобы затем перебраться в «Реал», а клуб рассчитывает на двухлетний договор.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» получит за Мбаппе 300 миллионов евро. Его зарплата составит 400 миллионов, но в окружении футболиста хотят, чтобы сумма увеличилась до 500 миллионов евро.

    Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключен из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.

    В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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