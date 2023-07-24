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    Зиньковский ответил на вопрос о возможном переходе в «Локомотив»

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о переходе в московский «Локомотив».

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Из "Локомотива" никто на меня не выходил. Мне никто не звонил, как и никто и ничего не сообщал. Я видел новости в СМИ. Конечно же, не мог их не видеть — мне присылали. Но на этом всё. Если бы что-то было, то, наверное, я бы знал. Я в "Спартаке" и отлично себя чувствую. Я игрок "Спартака" — на этом можно закрывать историю», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

    В прошедшем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».

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