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    Алания — Нефтехимик: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.07.2023 в 18:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Алания — Нефтехимик

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    Алания и Нефтехимик начнут матч в 18:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 24.07.2023.

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    Последний матч между собой: Нефтехимик — Алания 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алания» — «Нефтехимик». Коэффициент ставки — 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Алания»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Алания — Нефтехимик.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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