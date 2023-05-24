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    Нападающий «Милана» может перейти в «Фенербахче»

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    Нападающий «Милана» Дивок Ориги может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

    Дивок Ориги
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    Дивок Ориги

    По информации Calciomercato, бельгийского футболиста хочет подписать «Фенербахче».

    При этом «Милан» готов рассмотреть предложения по 28-летнему форварду, который больше не входит в планы тренерского штаба.

    Ориги перешел в «Милан» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем чемпионате Италии экс-игрок «Ливерпуля» провел 26 матчей, в которых забил два мяча. Ttransfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

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