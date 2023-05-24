Нападающий «Милана» может перейти в «Фенербахче»

Нападающий «Милана»может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации Calciomercato, бельгийского футболиста хочет подписать «Фенербахче».

При этом «Милан» готов рассмотреть предложения по 28-летнему форварду, который больше не входит в планы тренерского штаба.

Ориги перешел в «Милан» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем чемпионате Италии экс-игрок «Ливерпуля» провел 26 матчей, в которых забил два мяча. Ttransfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Милане».