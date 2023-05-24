Лукаку: Я со всей серьезностью отношусь к «Интеру»

Нападающий, который находится вна правах аренды, заявил, что его место в миланском клубе.

«Я был хорош в "Челси" в прошлом сезоне. Но я понимал, что если там ничего не срастется, у меня всегда есть "Интер".

Когда я вернулся в "Интер", я понял: мое место здесь. Такое же чувство у меня было в "Андерлехте".

Я со всей серьезностью отношусь к "Интеру". Хочу выкладываться на все сто, и люди в клубе видят это», — сказал Лукаку Het Laatste Nieuws.

В нынешнем сезоне Лукаку провел 33 матча за «Интер» во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач.