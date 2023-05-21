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    Защитник «Динамо» Скопинцев: Не буду судить Йокановича за то, он не попрощался с командой

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    Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев признался, что команду обрадовала отставка главного тренера Славиши Йокановича.

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    Йоканович был уволен из «Динамом» после поражения от «Ахмата» (0:3) в 27 туре РПЛ.

    «Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы — в итоге всё вылилось в результат.

    Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент — это футбол.

    Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из "Динамо" пожать руку на прощание.

    Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».

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