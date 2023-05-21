Защитник «Динамо» Скопинцев: Не буду судить Йокановича за то, он не попрощался с командой

Защитник московского «Динамо»признался, что команду обрадовала отставка главного тренера

Йоканович был уволен из «Динамом» после поражения от «Ахмата» (0:3) в 27 туре РПЛ.

«Выдохнули. Нужен был глоток свежего воздуха. Ребята раскрепостились, тренер подсказал нюансы — в итоге всё вылилось в результат.

Уход Йокановича? Это часть профессии. Ты можешь покинуть команду в любой момент — это футбол.

Не буду судить его за то, что он не попрощался с командой. Возможно, у него были на это свои мотивы. Хотя, конечно, стоило ребятам из "Динамо" пожать руку на прощание.

Может, на рейс торопился. Мы же не знаем обстоятельств», — приводит слова Скопинцева «Чемпионат».