Аленичев: У Кокорина нет шансов закрепиться в «Фиорентине»

Бывший главный тренер «Спартака»считает, чтоне сможет заиграть в

Кокорин перешел в кипрский «Арис» перед началом сезона из «Фиорентины» на правах аренды. Россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. В 25-ти матчах он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

«Закономерно, что Кокорин начал забивать. Но чемпионат Кипра — не чемпионат Италии. Еще бы там он не заиграл, учитывая его мастерство. Им довольны.

Есть ли шансы вернуться в Италию? Да. Но закрепиться в составе [»Фиорентины«] — нет.

Может ли вернуться в РПЛ? У него все хорошо на Кипре. Не думаю, что он вернется в наш чемпионат. Его могут пригласить определенные клубы. Может быть, перезапустит карьеру», — сказал Аленичев «Известиям».