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    Тренер «Ариса»: Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался

    Футбол Александр Кокорин Арис Высшая лига Кипра Фиорентина Футбол России
    Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем лидера команды Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин перешел в «Арис» перед началом сезона из «Фиорентины» на правах аренды.

    «Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в "Фиорентину". Руководство занимается этим вопросом. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

    Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», — сказал Шпилевский «Известиям».

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    • Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. В 25-ти матчах российский футболист забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.

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