Тренер «Ариса»: Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался

Главный тренер кипрского «Ариса»высказался о будущем лидера команды

Кокорин перешел в «Арис» перед началом сезона из «Фиорентины» на правах аренды.

«Я не хочу каждый день комментировать возможное возвращение Саши в "Фиорентину". Руководство занимается этим вопросом. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался.

Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому, думаю, в конце должно быть все хорошо», — сказал Шпилевский «Известиям».

Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. В 25-ти матчах российский футболист забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач.