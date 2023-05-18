начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 18.05.2023.

Последний матч между собой: Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент ставки — 2.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коламбус Крю»).

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