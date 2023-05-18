«Коламбус Крю»
Эта команда начала проводит чемпионат не столь удачно. Сейчас «Коламбус Крю» находится на 8 месте в турнирной таблице Восточной конференции.
В 11 матчах команда разжилась лишь 15 очками. Зато в атаке «Коламбус Крю» смотрится солидно — 21 забитый мяч.
Коэффициенты матча Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси
В своем предыдущем поединке «Коламбус Крю» разжился одним турнирным баллом. В родных стенах команда не смогла одолеть «Орландо Сити» (2:2).
А вот оборонительные порядки «Коламбус Крю» частенько дают сбои. Пропущено уже 14 мячей в свои ворота.
«Коламбус Крю» наверняка постарается как можно скорее найти бреши в обороне соперника. Тем паче, с реализацией у хозяев относительный порядок.
«Лос-Анджелес Гэлакси»
В текущем чемпионате «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает крайне неудачно. Ныне команда занимает предпоследнее 13 место в таблице своей конференции.
Вот только оборонительные порядки «Лос-Анджелес Гэлакси» откровенно проседают. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 18 мячей.
Свой последний поединок «Лос-Анджелес Гэлакси» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Сан-Хосе Эртуэйкс» (2:1).
Причем эта победа стала для «Гэлакси» второй подряд. Так что процесс выздоровления медленно, но верно, идет в гору.
Наверняка «Лос-Анджелес Гэлакси» постарается добыть, как минимум, балл в этой встрече. Да и морально-психологический климат в команде постепенно налаживается.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Коламбус Крю» предлагают — 1.83.
На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.
«Гэлакси» постепенно улучшают свои результаты, вот и
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.