«Коламбус Крю» сыграет на своем поле с «Лос-Анджелес Гэлакси» в рамках 13-го тура чемпионата США. Матч пройдет 18 мая, начало — в 02:30 мск. «Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус Крю»

Эта команда начала проводит чемпионат не столь удачно. Сейчас «Коламбус Крю» находится на 8 месте в турнирной таблице Восточной конференции.

В 11 матчах команда разжилась лишь 15 очками. Зато в атаке «Коламбус Крю» смотрится солидно — 21 забитый мяч.

Коэффициенты матча Коламбус Крю — Лос-Анджелес Гэлакси 1X2Новым игрокам 1.833.953.95Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Коламбус Крю» разжился одним турнирным баллом. В родных стенах команда не смогла одолеть «Орландо Сити» (2:2).

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А вот оборонительные порядки «Коламбус Крю» частенько дают сбои. Пропущено уже 14 мячей в свои ворота.

«Коламбус Крю» наверняка постарается как можно скорее найти бреши в обороне соперника. Тем паче, с реализацией у хозяев относительный порядок.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

В текущем чемпионате «Лос-Анджелес Гэлакси» выступает крайне неудачно. Ныне команда занимает предпоследнее 13 место в таблице своей конференции.

Вот только оборонительные порядки «Лос-Анджелес Гэлакси» откровенно проседают. В 11 матчах команда пропустила в свои ворота уже 18 мячей.

Свой последний поединок «Лос-Анджелес Гэлакси» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Сан-Хосе Эртуэйкс» (2:1).

Причем эта победа стала для «Гэлакси» второй подряд. Так что процесс выздоровления медленно, но верно, идет в гору.

Наверняка «Лос-Анджелес Гэлакси» постарается добыть, как минимум, балл в этой встрече. Да и морально-психологический климат в команде постепенно налаживается.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Коламбус Крю» предлагают — 1.83.

На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.60.

«Гэлакси» постепенно улучшают свои результаты, вот и в этой встрече постараются преуспеть в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.75.